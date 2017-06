Vous pensez que vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps; Imaginez si 25 millions de personnes le regardaient chaque semaine. Voilà combien d'Américains s'harmonisent avec la théorie du Big Bang, et Kaley Cuoco, une partie de la raison, 31 ans, qui joue le rôle de Penny Hofstadter, la voix de la raison du spectacle. Jouer une actrice aspirante et un représentant pharmaceutique - sans parler de l'intérêt de l'amour pour Leonard - signifie qu'elle doit rester en forme et tonique, alors Mangez-vous, pas ça! Arrondir ses meilleurs conseils pour rester mince. Voilà comment l'étoile du numéro 1 montre à la télévision reste # 1. Et pour découvrir les moyens sans sacrifice pour faire fondre les graisses, ne manquez pas ces incroyables 30 Trucs de régime sans régime alimentaire.

Elle a donné la SODA



La première étape de Cuoco vers l'amaigrissement diete 3 semaines menu était de nettoyer le réfrigérateur. "Notre réfrigérateur et notre garde-manger ont complètement changé, parce que nous ne mangeons plus la merde", a-t-elle déclaré à Shape. "Plus de soda, de chips, de céréales; Nous avions des boîtes de choses que seul un 4 ans mangeait. "Bon appel: même le soda au régime peut vous rendre gros. Découvrez comment, dans notre rapport essentiel, les 70 Sodas les plus populaires - classés par leur toxicité.

ELLE YOGA



«Faire du yoga cinq fois par semaine a transformé mon corps», a-t-elle déclaré à Shape. «J'aime être tonique et avoir du muscle; C'est tellement sexy et magnifique. Et je le dois 100 pour cent au yoga. Je vais à un endroit appelé CorePower Yoga. Un matin, je prendrai la classe Hot Power Fusion, qui est un incroyable brûleur de calories. Ou je vais suivre une classe de Yoga Sculpt, où nous utilisons des poids de trois livres pendant les mouvements de yoga. Les classes de sculptures incluent 20 secondes d'alpinisme ou de sauts entre les poses, donc je reçois cardio aussi.

... MÊME QUAND IL NE VEUT PAS



"Parfois, je veux me lever le matin et le faire?" Elle a déclaré à Women's Health sa routine d'exercice. "Non. Mais quand je sors, je me sens comme un million de dollars".

IL A DES JOURS DE CHEAT



"Je dois avoir un jour de triche. Je sais quand je serai bien toute la semaine qui vient dimanche, je vais me coucher au bord de la piscine, prendre un verre et manger de la pizza", a-t-elle déclaré à Shape. Je me réveille le lundi matin et je suis tout prêt à recommencer la semaine. J'aurai de la mauvaise humeur tout le temps s'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel ". Un autre favori: Fromage grillé In-and-Out.

IL A ÉTÉ NUTS



"Tout ce que j'ai mangé était comme des amandes depuis si longtemps. J'avais tellement faim ", a-t-elle déclaré sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon. "Blancs d'oeufs, amandes, air".

Elle est engagée pour la vie



"Cela ne ressemble pas beaucoup, mais j'ai perdu six livres au cours des trois derniers mois", a-t-elle déclaré à Shape. C'est une grande taille de jeans, et nous savons tous combien cela se sent bien! Je suis le type de fille qui a toujours dû acheter des jeans en trois tailles parce que je ne sais jamais ce que mon corps va faire d'un jour à l'autre. Tout, de l'intérieur, m'a complètement changé. Et maintenant, quand je regarde dans le miroir et je vois les changements positifs, je ne veux pas revenir à ce que je faisais. "

SHE SNACKS SMART



"Quand je me réveille, j'ai le petit beurre d'arachide tous les matins chaque matin", a-t-elle déclaré à Women's Health. Elle aime aussi le saumon et les légumes, mais "Pas plus de viande, je suis comme ça", at-elle dit au magazine.

ELLE EST REALISTIQUE



"En bout de ligne, vous savez, je n'en ai plus 21 ans", a-t-elle déclaré à Women's Health. "C'était si facile, je n'avais pas à faire autant. Maintenant, c'est une partie de ma journée de travail qui fait partie de ma journée, manger juste fait partie de ma journée". Et pour exploser encore plus rapidement, ne manquez pas ces 55 façons essentielles de stimuler votre métabolisme.